1 Letztes Saisonheimspiel für Richard Babjak und sein Team. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen am Samstag, 20 Uhr, den Tabellenneunten TuS Schutterwald.











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Die Handballer des TSV Schmiden können die Meisterschaft in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga am Samstag noch nicht feiern. Das ist schade für sie, denn es wäre die letzte Möglichkeit gewesen in dieser Saison, den Erfolg in heimischer Halle zu bejubeln. Die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak empfängt um 20 Uhr den Tabellenneunten TuS Schutterwald zum letzten Heimspiel der Runde. Es folgen anschließend für sie noch drei Auswärtsspiele. Und nach Lage der Dinge wird der Tabellenführer, der zwei Punkte Vorsprung hat auf den Verfolger HTV Meißenheim und den direkten Vergleich für sich entschieden hat, spätestens am vorletzten Spieltag beim Tabellenletzten TSV Altensteig den Aufstieg feiern können.