Selbst für den Trainer Richard Babjak kam dieser Auftritt am Samstagabend ein wenig überraschend. Nach der 24:27-Heimniederlage gegen das Team des TuS Schutterwald zuletzt hatte er nicht erwartet, dass die Handballer des TSV Schmiden sich nur eine Woche später so überzeugend präsentieren würden. Der Tabellenführer der Oberliga gewann vor den 120 Zuschauern in der Längenfeldhalle in Balingen beim Tabellendritten TV Weilstetten mit 34:27. Es war ein aufstiegswürdiger Auftritt. „Wir haben eine überragende Abwehr gespielt und auch nicht den Kopf verloren, als es ein wenig enger wurde. Wir haben 60 Minuten konsequent gespielt“, sagte Richard Babjak. Es war der nächste Schritt auf dem Weg zum Aufstieg in die Regionalliga.

Nach einer schnellen 9:3-Führung ist es rund um die Halbzeit tatsächlich wieder enger geworden für die Gäste aus Schmiden. Zur Pause lagen sie nur noch mit 16:15 vorn. Aber ihre Führung gaben sie bis zum Ende nicht mehr ab. Und rund zehn Minuten vor Schluss konnten sie sich auch wieder absetzen. Zwischen zwei schnellen Auszeiten der Gastgeber trafen Paul Feirabend, Eric Geßwein und Joey König – die 32:24-Führung war die Entscheidung. Speziell Eric Geßwein und Joey König haben am Samstag für ihre Leistung auch ein Sonderlob ihres Trainers bekommen.

Der TSV Schmiden muss noch zum Letzten und zum Drittletzten

Die Schmidener Handballer hatten am drittletzten Spieltag in der Oberliga verletzungsbedingt ohne Timo Baur und auch ohne Mika Funk (Studium) und Lasse Türk (krank) auskommen müssen. Sie meisterten die anspruchsvolle Aufgabe beim Tabellendritten mit Bravour. Jetzt stehen noch zwei Spiele auf dem Programm: am nächsten Samstag beim Tabellenletzten und designierten Absteiger TSV Altensteig und eine Woche später beim Drittletzten SG H2Ku Herrenberg. Wenn Lino Klein und seine Mitstreiter da erneut so auftreten, wie jüngst in Balingen, könnten sie am 2. Mai den Aufstieg feiern. Richard Babjak freut sich schon auf eine dann handballfreie Zeit, bevor am zweiten Juniwochenende die Vorbereitung auf die neue Saison beginnen wird.

Philipp Katzenberger ist der nächsten Zugang beim TSV Schmiden

Auch wenn diese Runde noch nicht vorbei ist und die Schmidener Handballer noch nicht sicher sein können, in welcher Liga sie in der Saison 2026/2027 spielen werden, haben sie ihren Kader für die nächste Spielzeit bereits zusammengestellt. Jüngst hat sich auch noch Philipp Katzenberger dem Team um den Trainer Richard Babjak angeschlossen. Der Rückraumspieler wechselt vom BSV Phönix Sinzheim aus der Verbandsliga nach Schmiden. Zuvor hatten schon Daniel Philipp (SG Heidelsheim/Helmsheim), Philipp Eckstein (SF Schwaikheim) sowie die Rückkehrer Lukas Lehmkühler (HSG Ostfildern) und der Tormann Nikolai Wolf (TSV Blaustein) ihr Kommen zugesagt. Den Verein verlassen werden Lino Klein, Joshua Scheiner, Lasse Siebel und Janis Weber.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Klein (8), Geßwein (6), Robin Paul (6), Feirabend (5/5), König (4), Bühler (2), Siebel (2), Weber (1), Pichler, Nick Traub, Züfle.