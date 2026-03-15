1 Starkes Spiel: Nick Traub Foto: Maximilian Hamm

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Sonntag bei der HSG Konstanz II dank einer starken Leistung in der Abwehr verdient mit 39:26.











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Die Handballer des TSV Schmiden haben in der Oberliga den nächsten Sieg verbucht. Bei der zweiten Mannschaft der HSG Konstanz gewann das Team um den Trainer Richard Babjak am Sonntagabend mit 39:26. Ein Erfolg, bei dem sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eingetragen haben – durchaus eine Seltenheit. Bereits zur Pause hatten die Schmidener die Weichen auf Sieg gestellt und führten mit 20:11. Allerdings war die Partie in den ersten zehn Minuten noch ausgeglichen gewesen (6:6), erst danach gelang es den Gästen, sich kontinuierlich abzusetzen. In der Tabelle der Staffel 1 hat der Spitzenreiter aus Schmiden mit 32:8 Zählern weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten HTV Meißenheim (28:10) und fünf auf den drittplatzierten TV Weilstetten (27:13). Beide Verfolger haben am Wochenende ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Begegnungen gewonnen.