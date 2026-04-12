Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden verlieren gegen die Gäste des TuS Schutterwald mit 24:27 und spielen dabei überhaupt nicht wie ein Aufstiegsanwärter.
Die Handballer des TSV Schmiden haben sich am Samstagabend verrechnet. Selbst in der finalen Viertelstunde haben sie nach Aussage ihres Trainers Richard Babjak noch gedacht, der Gegner werde schon nachlassen und sie selbst das Spiel entsprechend gewinnen. Doch die Gäste vom TuS Schutterwald – ein Team aus dem Mittelfeld des Oberliga-Klassements – haben nicht nachgelassen. Sie haben ihre Chance genutzt und beim Tabellenführer vor den rund 300 Zuschauern mit 27:24 (11:13) gewonnen. „Das Spiel drehen klappt eben nur, wenn man gut spielt. Aber wir waren richtig schlecht“, sagte Richard Babjak.