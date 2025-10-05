Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Freitagabend bei der SG Kenzingen/Herbolzheim mit 32:29. Das Team feiert damit am dritten Spieltag den dritten Sieg.
Lange Auswärtsfahrten haben auch ihr Gutes. Nach einem Sieg bleibt im Bus mehr Zeit zu feiern. Die Handballer des TSV Schmiden haben sich am Freitagabend aus der Breisgauhalle in Herbolzheim, gut 200 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, mit einem 32:29-Erfolg bei der SG Kenzingen/Herbolzheim auf die Rückfahrt gemacht. Es war bereits der dritte Sieg im dritten Spiel in dieser Oberliga-Saison für die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak, die sich damit an der Tabellenspitze festsetzt. Und wieder einmal war die robuste Abwehrarbeit die Grundlage für den Erfolg. Der Innenblock um Tobias Pichler, Tobias Baur oder auch Marvin Züfle zeigte gegen die groß gewachsenen Gegner eine solide Vorstellung. „Das war ein harter Kampf, die Gegner waren von links bis nach rechts außen zwei Köpfe größer als wir“, sagte Richard Babjak. Gut, vielleicht hat er damit ein wenig übertrieben, aber sicherlich nur, um seine Begeisterung ob der gezeigten Leistung seines Teams noch deutlicher auszudrücken.