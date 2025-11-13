1 Robin Paul (mit Ball) setzt sich bei den Handballern des TSV Schmiden nach seinem Wechsel vom TVOe immer besser durch. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden um den Rückraumspieler Robin Paul empfangen am Samstag, 20 Uhr, den Verfolger HSG Konstanz II zum Spitzenspiel in der Oberliga.











In dieser Trainingswoche hat Richard Babjak seinen Handballern vermittelt, dass die Begegnung am Samstag, 20 Uhr, gegen die zweite Vertretung der HSG Konstanz keine besondere sei. Dabei weiß der Coach des TSV Schmiden selbstverständlich ganz genau, dass es eben doch keine gewöhnliche Begegnung ist. Es ist das Spitzenspiel in der Oberliga. Der Zweite kommt zum Ersten. „Und der Druck liegt beim Gegner“, sagt Richard Babjak. Das allerdings hat er genau so gemeint, denn schließlich hatten die Handballer aus Konstanz bis zur vergangenen Woche selbst noch ganz oben im Klassement gestanden. Doch nach der jüngsten 30:32-Niederlage bei der Pforzheim/Eutingen II und dem hart umkämpften 31:30-Heimerfolg der Schmidener Mannschaft gegen die Gäste des TV Ehingen haben die beiden Konkurrenten den Platz getauscht. „Es war gut, dass der Gegner verloren hat; jetzt muss er unbedingt punkten, damit wir nicht weiter davonziehen“, sagt Richard Babjak.