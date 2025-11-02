Die Handballer des TSV Schmiden um den zehnfachen Torschützen Paul Feirabend gewinnen am Samstag in der Oberliga beim TuS Altenheim mit 40:28 (17:11).
Der Trainer Richard Babjak konnte sich in der zweiten Spielhälfte gemütlich zurücklehnen. Zu überlegen agierten seine Handballer des TSV Schmiden am Samstagabend beim gastgebenden TuS Altenheim. Zur Halbzeit führten sie bereits mit 17:11, am Ende gewannen sie diese Begegnung in der Oberliga Baden-Württemberg souverän mit 40:28. „Wir waren vom Anfang bis zum Ende dominant. Es war wichtig, dass wir wieder in die Spur kommen“, sagte Richard Babjak, nachdem seine Mannschaft zuletzt bei der 35:36-Heimniederlage gegen den Verbund des SV Leonberg/Eltingen seine bislang schwächste Saisonleistung gezeigt hatte.