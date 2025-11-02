Der Trainer Richard Babjak konnte sich in der zweiten Spielhälfte gemütlich zurücklehnen. Zu überlegen agierten seine Handballer des TSV Schmiden am Samstagabend beim gastgebenden TuS Altenheim. Zur Halbzeit führten sie bereits mit 17:11, am Ende gewannen sie diese Begegnung in der Oberliga Baden-Württemberg souverän mit 40:28. „Wir waren vom Anfang bis zum Ende dominant. Es war wichtig, dass wir wieder in die Spur kommen“, sagte Richard Babjak, nachdem seine Mannschaft zuletzt bei der 35:36-Heimniederlage gegen den Verbund des SV Leonberg/Eltingen seine bislang schwächste Saisonleistung gezeigt hatte.

Alle Spieler des TSV Schmiden mit Einsatzzeiten Tatsächlich waren die Schmidener Handballer in der Abwehr wieder zupackender, konsequenter. Und aus dieser sicheren Abwehr heraus entwickelten sie ihren Tempohandball, der sie schon oft ausgezeichnet hat. Was den Trainer am Samstag besonders gefreut hat: Fast alle Spieler bekamen bedeutende Einsatzzeit, und fast alle Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Marvin Züfle war zwar mit in der Halle, doch Richard Babjak schonte ihn aufgrund dessen Knieproblemen. Nick Traub spielte zwar, traf nicht, half seinem Team aber mit gelungenen Torvorlagen. „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Richard Babjak. Und so konnten die Handballer des TSV Schmiden auf der gut zweistündigen Heimfahrt von der Herbert-Adam-Halle in Neuried-Altenheim den fünften Sieg im siebten Saisonspiel feiern.

Timo Baur trifft sieben Mal für den TSV Schmiden

Bester Werfer aufseiten der Gäste war wieder einmal Paul Feirabend, der die fünf Siebenmeter allesamt verwandelte und zudem genau so oft aus dem Spiel heraus traf. Auch Timo Baur überzeugte im Angriff, er markierte sieben Treffer. In den ersten 20 Spielminuten konnten die Gastgeber noch einigermaßen mithalten, hielten den Rückstand auf überschaubarem Niveau. Dann zogen die Schmidener Handballer davon; bis zur Pause auf 17:11, gleich danach auf 21:11. Eine schnelle Auszeit half dem Team des TuS Altenheim auch nicht weiter.

Für Paul Feirabend und seine Mitstreiter stehen jetzt drei Heimspiele nacheinander auf dem Programm: gegen den ernstzunehmendsten Konkurrenten HSG Konstanz II (15. November) sowie die beiden Verfolger TV Ehingen (8. November) und SG Pforzheim/Eutingen II (22. November). Drei wegweisende Spiele für das Schmidener Team.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (10/5), Baur (7), Klein (4), König (4), Robin Paul (4), Pichler (4), Weber (4), Bühler (2), Geßwein (1), Nick Traub, Züfle.