Die Oberliga-Handballer des TSV gewinnen mit 34:25 gegen die HSG Ettlingen und sind weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung Spitzenreiter.
Alexander Bossert, der Trainer der Oberliga-Handballer der HSG Ettlingen, hat es am Samstag nach dem Schlusspfiff und dem 34:25-Erfolg des TSV Schmiden auf den Punkt gebracht. Der Schmidener Zug, sagte er, rollt in Richtung Aufstieg. Und wer sich nicht dagegenstemme, der werde gnadenlos überrollt. So wie seine Spieler in der ersten Hälfte. Fast sechs Minuten dauerte es, ehe der einmal mehr überragende TSV-Keeper Magnus Riegel zum ersten Mal hinter sich greifen musste – bezeichnenderweise nach einem Siebenmeter. Das erste Feldtor gelang den Gästen gar erst nach zehn Minuten. Der Spitzenreiter hatte bis dahin schon sieben Mal eingenetzt, führte also mit 7:2, und zündeten danach erst recht den Turbo.