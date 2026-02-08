Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen das Spitzenspiel gegen den HTV Meißenheim mit 34:29 und sind nun alleinige Tabellenführer in der Staffel 1 der Oberliga.
Die Handballer des TSV Schmiden sind seit Freitagabend wieder alleinige Spitzenreiter in der Staffel 1 der Oberliga. Im Spitzenduell mit dem bis dato punktgleichen HTV Meißenheim setzten sich die Gastgeber vor den rund 400 Zuschauern in der Schmidener Sporthalle mit 34:29 durch, nachdem sie zur Pause noch mit 16:18 in Rückstand gelegen hatten.