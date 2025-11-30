Die Handballer des TSV Schmiden verlieren am Samstag in der Oberliga bei der HSG Ettlingen mit 30:34.

Schon vor dieser Oberliga-Saison hatte Richard Babjak die Befürchtung, seine junge Mannschaft könnte immer mal wieder einen Durchhänger bekommen, speziell nach einigen erfolgreichen Auftritten. Nach zuletzt vier Siegen in Folge, die beiden jüngsten gegen die hoch eingeschätzten zweiten Vertretungen der HSG Konstanz und SG Pforzheim/Eutingen, hat es die Handballer des TSV Schmiden nun tatsächlich zum zweiten Mal in dieser Runde erwischt. Am Samstag verloren sie bei der HSG Ettlingen, im unteren Tabellendrittel angesiedelt, mit 30:34 (15:17). „Der Gegner war gut, und wir waren nicht gut. Wir sind nie ins Spiel gekommen, haben viel zu viele technische Fehler gemacht“, sagte Richard Babjak. Die erste Niederlage hatte die Schmidener Mannschaft Ende Oktober im Heimspiel gegen das Team des SV Leonberg/Eltingen hinnehmen müssen, nachdem sie ausgesprochen erfolgreich in die Saison gestartet war.

Am Samstagabend in der Franz-Kühn-Halle in Ettlingen-Bruchhausen haben die Gäste den Start – wie schon einige Male zuvor in dieser Spielzeit – verschlafen. Doch anders als in zahlreichen Begegnungen zuvor sind sie diesmal nie wirklich aufgewacht, das Spiel ist am Tabellenführer vorbeigelaufen. Es gab nur eine kurze Phase in der zweiten Spielhälfte, da haben die Handballer des TSV Schmiden nach Aussage ihres Trainers Normalform erreicht. Das war, als der Rückstand beim 22:24 noch überschaubar war. Doch mit zwei Zeitstrafen in kurzer Zeit haben sie sich erneut geschwächt und haben den Gegner anschließend davonziehen lassen.

Es schien am Samstag fast so, als sei dieser Auftritt unterhalb der Normalform ansteckend gewesen. Es war ja nicht nur ein Mannschaftsteil, in dem die Defizite offensichtlich wurden. Robin Paul zeigte sich zwar aus dem Rückraum wie zuletzt gewohnt treffsicher, und auch Eric Bühler war auf der rechten Außenbahn torgefährlich. Doch das reichte eben nicht, um bei der HSG Ettlingen etwas Zählbares mitzunehmen. „Das wird immer wieder passieren, aber das ist auch ein Lerneffekt“, sagt Richard Babjak. Bei den Gastgebern waren Sebastian Melcher (zehn Treffer) und Fabian Dykta (acht Treffer) die erfolgreichsten Werfer.

Die Handballer des TSV Schmiden führen das Klassement der Oberliga Baden-Württemberg trotz der Niederlage an. Erster Verfolger ist jetzt das Team des HTV Meißenheim, das einen Minuspunkt mehr und ein Spiel weniger aufweist. Für Robin Paul und seine Mitstreiter stehen in diesem Jahr noch zwei Begegnungen auf dem Programm: am nächsten Samstag beim abstiegsgefährdeten TuS Schutterwald und eine Woche später in heimischer Sporthalle mit dem Tabellenvierten TV Weilstetten. Richard Babjak würde gern mit einem positiven Gefühl in die sechswöchige Winterpause gehen: „Es tut gut, auf dem ersten Platz zu stehen.“ TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Robin Paul (7), Bühler (6), Feirabend (6/5), Geßwein (3), Klein (3), Weber (2), Baur (1), Pichler (1), Züfle (1), Funk, König, Nick Traub.