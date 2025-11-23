Handball SV Leonberg/Eltingen: Wildcats stecken im Tunnel – Spiel in Flein fällt aus

Oberliga-Frauen des SV Leonberg/Eltingen kommen unfreiwillig zu einem sportfreien Samstag – viele Spielerinnen stecken im Stau. Trainer Gehrmann verlängert bis Juni 2027.
Als die Partie des SV Leonberg/Eltingen beim TV Flein am Samstag um 18 Uhr hätte angepfiffen werden sollen, da saßen die meisten Spielerinnen der Wildcats noch im Auto und standen im Engelbergtunnel in einem mächtigen Stau. Die Partie wurde nach Rücksprache mit dem Staffelleiter der Handball-Oberliga abgesagt. Der Nachholtermin steht noch nicht fest.