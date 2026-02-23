1 Joe Traub steuert elf Tore zum Sieg des SV Fellbach bei. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen am Sonntag gegen die Gäste der SV Remshalden mit 38:36, nachdem sie zur Pause bereits mit 23:14 geführt hatten.











Link kopiert



In der Pause haben einige der 150 Zuschauer in der Zeppelinhalle womöglich nur noch über die Höhe des Sieges spekuliert. Die Handballer des SV Fellbach lagen am Sonntagabend zur Halbzeit im Verbandsliga-Spiel gegen den Tabellenvorletzten SV Remshalden zu diesem Zeitpunkt schon mit 23:14 vorn. „Doch dann haben wir den Gegner wieder stark gemacht, ihn zurück ins Spiel gebracht. Und wir haben uns zu wenig bewegt“, sagte Frank Schmid, der Trainer der Gastgeber. Am Ende durfte er sich zwar über den 38:36-Sieg freuen, hatte aber fünf Minuten vor Schluss in einer Auszeit doch noch einmal eingreifen müssen und die Taktik angepasst. Die Gäste um den 15-fachen Torschützen Alexander Fellmeth waren bis auf 33:35 herangekommen, weil der Fellbacher Mannschaft im Angriff so ein wenig die Luft ausgegangen war. Sie hatte in den zehn Minuten zuvor lediglich zwei Treffer markiert.