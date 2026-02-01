Handball-Regionalliga: HSG Leinfelden-Echterdingen trotz Kampfgeist gegen Spitzenreiter chancenlos

Das Kellerkind verliert bei der HSG Stuttgart/Metzingen 2 trotz kämpferischer Leistung deutlich. Eine Bundesliga-Spielerin ist für die Gäste kaum in den Griff zu bekommen.
Der Tabellenführer der Handball-Regionalliga war wie zu erwarten eine Nummer zu groß für die HSG Leinfelden-Echterdingen: Gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 2 verlor das Kellerkind deutlich mit 23:35 (13:18). „Stuttgart/Metzingen hat verdient gewonnen. Das sieht man auch am Ergebnis“, sagt Mona Binder, die Trainerin der HSG Leinfelden-Echterdingen.