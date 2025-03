Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Von allem zu wenig

1 Kein Durchkommen für Sara Kuhrt und den HC Schmiden/Oeffingen im Spitzenspiel gegen den TuS Schutterwald. Foto: /Günter Schmid

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren nicht nur das Spitzenspiel in der Regionalliga gegen den TuS Schutterwald mit 23:27, sondern auch die Tabellenführung.











Hätte der Trainer Sven Bühler das Drehbuch für das Spitzenspiel in der Regionalliga zwischen den Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen und des TuS Schutterwald schreiben dürfen, dann wäre das Ende sicherlich ein erfreulicheres aus Sicht der Gastgeberinnen gewesen. Nicht sein Team hätte am Ende in der Schmidener Sporthalle vor gut 300 Zuschauern mit 23:27 (13:15) das Nachsehen gehabt, sondern die Gäste. Und auch die wohl schwere Knieverletzung von Linda Leukert, die sich die Rückraumspielerin zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene ohne Gegnereinwirkung zugezogen hatte, wäre nicht vorgekommen.