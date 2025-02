Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Team siegt, Trainer verlängert

1 Nicht zu stoppen: Linda Leukert (mit Ball) und der HC Schmiden/Oeffingen Foto: /Günter Schmid

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen um ihren Coach Sven Bühler gewinnen am Samstag beim Tabellenschlusslicht SV Hohenacker-Neustadt erwartungsgemäß deutlich mit 34:14 (14:8).











Das Ergebnis war am Ende keine Überraschung. Obschon sich die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen bei ihrem Gastauftritt am Samstag in der Sporthalle der Friedensschule in Waiblingen-Neustadt in Sachen Chancenverwertung allenfalls die Note ausreichend verdient hatten. Zwölf Fehlwürfe – meistens waren die Spielerinnen frei vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht – zählte der Trainer Sven Bühler nach der Schlusssirene. Dass dennoch ein nie gefährdeter 34:14-Erfolg (14:8) für den Spitzenreiter zu Buche stand, war denn auch der Harmlosigkeit des gastgebenden Verbunds des SV Hohenacker-Neustadt geschuldet. Das Team um den Trainer Ralf Volz hat bislang erst ein Spiel gewonnen, steht am Tabellenende und wird in der kommenden Saison definitiv eine Klasse weiter unten auf Punktejagd gehen.