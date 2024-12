Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Noch ein Sieg und dann wird gefeiert

1 Ein letztes Mal in 2024 an der Seitenlinie gefordert: HC-Coach Sven Bühler Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Samstag, 20 Uhr, in der Schmidener Sporthalle die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen. Mit der ersten Rückrundenpartie beschließt der Verbund das Sportjahr 2024.











Link kopiert



Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben am vergangenen Wochenende mit dem Sieg bei der HG Oftersheim/Schwetzingen die Hinrunde in der Regionalliga ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz beendet. An diesem Samstag, 20 Uhr, steht für das Team um den Trainer Sven Bühler bereits das erste Rückrundenspiel im Terminkalender, das zugleich auch das Sportjahr 2024 beendet. Zu Gast in der Schmidener Sporthalle ist die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen, die mit vier Siegen und neun Niederlagen lediglich auf dem zwölften Platz liegt.