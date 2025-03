Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Gipfeltreffen der Dominatoren

1 Linda Leukert (rechts) und der HC Schmiden/Oeffingen wollen sich auch im Gipfeltreffen gegen Schutterwald nicht aufhalten lassen. Foto: Archiv Günter Schmid

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Samstag zum Regionalliga-Spitzenspiel den punktgleichen Zweitplatzierten TuS Schutterwald.











Es sind drei Dinge, die die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen und die des TuS Schutterwald aktuell gemein haben. Beide Vertreter der Handball-Regionalliga-Baden-Württemberg haben erst zwei Minuspunkte auf dem Konto, beide haben sich schon vorzeitig für die Aufstiegsrunde zur 3. Bundesliga qualifiziert und beide stehen sich an diesem Samstag, 20 Uhr, in der Sporthalle am Schulzentrum in Schmiden gegenüber.