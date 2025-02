Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Erste Niederlage

1 HC-Trainer Sven Bühler Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren das Heimspiel gegen den TSV Bönnigheim mit 22:26 (10:12).











Sven Bühler hat nach der Schlusssirene am Samstagnachmittag in der Oeffinger Sporthalle nicht lange um den heißen Brei herumgeredet: „Mit dieser Chancenverwertung kann man kein Spiel gewinnen“, sagte der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen. Kurz zuvor hatte seine Entourage mit 22:26 (10:12) das Nachsehen gegen den TSV Bönnigheim gehabt. Es war die erste Niederlage des bislang verlustpunktfreien Spitzenreiters in dieser Saison. Und der sechste Sieg in Folge für die Gäste. Besonders bitter für Bühler: Das Team, das am Ende jubelnd im Kreis hüpfte, war jenes, das er selbst noch vor seinem Engagement beim HC angeleitet hatte. Und auch seinerzeit war er als Coach der geschlagene. So hatte der TSV das Auftaktspiel in der Saison 2023/2024 mit Bühler als Coach – damals noch in der Baden-Württemberg-Oberliga – beim HC mit 27:38 verloren. Knapp zwei Monate später übernahm Bühler dann selbst das Zepter beim HC und löste Steffen Irmer-Giffoni ab.