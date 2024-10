Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Ein erstes Ausrufezeichen

1 Erwischte einen Sahnetag und erzielte neun Tore: Larissa Bürkle vom HC Schmiden/Oeffingen Foto: /Günter Schmid

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen auch ihr drittes Spiel in der Regionalliga Baden-Württemberg. Beim 31:19 (14:9) gegen den TSV Heiningen am Samstag überzeugen die Gastgeberinnen abermals auch mit einer starken Defensivleistung.











Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben in der noch jungen Saison in der Regionalliga Baden-Württemberg ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Vor heimischem Publikum besiegte das Team um die neunfache Torschützin Larissa Bürkle den TSV Heiningen mit 31:19. Das dritte Ligaspiel war durchaus eine kleine Machtdemonstration vor den Augen prominenter Zuschauer: Markus Baur, 228-facher Nationalspieler, Europameister von 2004 und Weltmeister von 2007 sowie Vater der HC-Spielerin Chiara Baur (drei Treffer), weilte ebenso in der Schmidener Sporthalle wie Uli Derad. Der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler, der seine Karriere 1986 bei Frisch Auf Göppingen begonnen hatte und 1991 mit dem VfL Gummersbach deutscher Meister geworden war, ist Vater der Heininger Spielerin Emma Derad (ohne Tor).