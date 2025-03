Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Diesmal gibt es beim HC viele Erfolgsfaktoren

1 HC-Torfrau Chantal Schmid überzeugt mit guten Paraden. Foto: Archiv Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Handballerinnen aus Schmiden und Oeffingen gewinnen in der Regionalliga gegen den zweiten Verbund von FA Göppingen mit 35:26.











Eigentlich hatte Sven Bühler, der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen, einen deutlich engeren Ausgang in der Heimpartie seines Teams gegen die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen erwartet. Doch die Gäste, die zuvor immerhin 7:1 Punkte verbucht hatten, konnten am Samstagabend in der voll besetzten Schmidener Sporthalle nur gut 22 Minuten lang mithalten. Nach dem 9:11-Anschlusstreffer der erfolgreichsten Göppinger Werferin Johanna Biegert (acht Tore) setzte sich der HC bis zur Pause auf 18:11 ab. Dabei erzielte die Linkshänderin Kaja Ehrhardt quasi mit der Pausensirene das Tor des Spiels, als sie den Ball aus gut elf Metern unhaltbar ins obere linke Eck traf. Am Ende siegte der Tabellenzweite, der außer auf Leonie Weckerlein, Michaela Kirr (beide privat verhindert) und Linda Leukert (verletzt) auch noch kurzfristig auf die erkrankte Chiara Baur verzichten musste, gegen den Tabellenvierten wie schon im Hinspiel (33:19) deutlich mit 35:26.