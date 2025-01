Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Die nächste Hürde genommen

1 Erneut ein starker Rückhalt: HC-Torfrau Michelle Hoffrichter pariert allein vor der Pause zehn Würfe der Gäste. Foto: /Günter Schmid

Auch die Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm kann den Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen kein Bein stellen. Der Spitzenreiter gewinnt in der Oeffinger Sporthalle mit 36:21.











Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben am gestrigen Sonntagnachmittag die nächste Hürde auf dem Weg zur Aufstiegsrunde in die dritte Liga genommen. In der Oeffinger Sporthalle besiegte das Team um den Trainer Sven Bühler die Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm deutlich mit 36:21 Toren und bleibt damit weiterhin ungeschlagen an der Spitze des Klassements.