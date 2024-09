Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Der Spaß mit der Harzkugel ist zurück

1 Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen vor der am Wochenende beginnenden neuen Saison 2024/2025 in der Regionalliga, hintere Reihe von links: Michaela Kirr (ehemals Brühan), Nadine Richter, Louisa Steiner, Marleen Gaiser, Sara Kuhrt; mittlere Reihe von links: Physiotherapeutin Desiree Uhlmann, Trainer Sven Bühler, Physiotherapeutin Matthea Hettinger, Kaja Ehrhardt, Maike Kienzlen, Torwarttrainer Tomas Rost und Co-Trainerin Anja Itterheim; vordere Reihe von links: Lea Matziol, Luzia Dehmel, Sonja Pott, Michelle Hoffrichter, Chantal Schmid, Larissa Bürkle und Chiara Baur. Auf dem Foto fehlen: Nicola David, Hanna Hojczyk, Linda Leukert, Silke Lutz und Leonie Weckerlein. Foto: /Alessandro Marcigliano

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten am Samstag, 18 Uhr, mit dem Heimspiel in der Oeffinger Sporthalle gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen in die neue Regionalliga-Saison. Nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg will das Team wieder vorn mitspielen.











Link kopiert



Es war ein Ende mit Schrecken für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen. Im alles entscheidenden Duell mit dem TSV Schwabmünchen am Ende der vergangenen Saison war der HC-Verbund wegen eines einzigen zu viel bekommenen Gegentreffers am Aufstieg in die dritte Liga gescheitert. Der Frust war groß, die Verarbeitung dauerte lange.