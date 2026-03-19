Handball-Regionalliga Frauen: Sportgerichtsurteil sorgt für dicke Luft zwischen den Handball-Nachbarn

Die HSG Leinfelden-Echterdingen gewinnt zwei eigentlich verlorene Derbypunkte gegen die HSG Stuttgart/Metzingen II am grünen Tisch. Die Hintergründe und die möglichen Folgen.

Wer hätte es gedacht? Ein Derby, ja – da kann es dann schon einmal hitziger zugehen als sonst. Aber dass dieses Spiel noch geschlagene fünf Monate später für Aufregung sorgen würde? Eben so ist es nun in der Handball-Regionalliga zwischen den Frauen der HSG Leinfelden-Echterdingen und der HSG Stuttgart/Metzingen II. Denn seit dieser Woche ist ein erstinstanzliches Sportgerichtsurteil raus. Und dieses birgt Zündstoff: Es besagt, dass die Gäste ihren 26:25-Auswärtssieg vom Oktober nachträglich verlieren. Statt zwei gewonnenen Punkten also eine Niederlage am grünen Tisch. Bleibt es dabei, wäre es eine Begebenheit mit womöglich entscheidendem Einfluss sowohl auf den Aufstiegs- als auch den Abstiegskampf.

Was ist passiert? Nach jetzigem Stand ein kleiner Fehler mit großer Wirkung. Auf dem Kickers-Aufstellungsbogen fehlte der Name einer eingesetzten Spielerin. Konkret: Laura Knapp. Die Echterdinger Verantwortlichen bekamen es mit und erstatteten nach der Begegnung beim Verband Anzeige. Seitdem befand sich der Fall auf den Schreibtischen der Handball-Justiz – bis zum jetzigen Wertungsentscheid, der zumindest auf Stuttgarter Seite den Adrenalinspiegel steigen lässt. Auf jener schwanken die Reaktionen zwischen Unverständnis und offener Verärgerung.

„Keine Frage, unser Verschulden“, sagt die Trainerin Veronika Goldammer zwar. Wie es zu dem Fauxpas kommen konnte, können sie und ihre Mitstreiter sich nach wie vor nicht so recht erklären. Sie selbst, Goldammer, habe am Tag vor der Partie extra noch alle Namen kontrolliert. Ihr großes Aber, bei dem die Demut jedoch ihre Grenze hat, lautet: „Dass man sich als Gegner, der sportlich verloren hat, die Punkte dann im Nachhinein so erstreitet, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.“ Erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass die besagte Unglücksakteurin auf dem Parkett lediglich eine Nebenrolle gespielt habe. Sie habe nur vergleichsweise wenige Einsatzminuten gehabt.

Kurzum: Beim Titelanwärter sieht man einen Verstoß gegen die wenn auch ungeschriebenen Regeln des Fair Play. Und das ausgerechnet unter Nachbarn. Zwischen den beiden Spielstätten in Echterdingen und Möhringen liegen gerade mal gut fünf Kilometer. Nicht nur das: Aus Sicht des sportlichen Leiters Robert Schenker ist es auch ein Urteil, „dem die Verhältnismäßigkeit fehlt“. Sauer stößt ihm zudem auf, dass der Verband (BWHV) das Ergebnis in seiner offiziellen Tabelle bereits geändert hat. Schließlich läuft, wie der BWHV-Vizepräsident und Spieltechnik-Chef Michael Roll bestätigt, noch eine zweiwöchige Einspruchsfrist. „Wir gehen in jedem Fall in Berufung“, kündigt Schenker an.

Sollte diese scheitern, bedeutete das Urteil für die Stuttgart-Metzinger Entourage einen schmerzhaften Rückschlag in deren Bemühungen um eine Rückkehr in die dritte Liga. Bislang befand sich das Goldammer-Team klar auf Aufstiegsrundenkurs, mithin auf einem der hierfür benötigten ersten beiden Plätze. Mit zwei Minuspunkten mehr auf dem Konto wäre plötzlich der Dritte HC Schmiden/Oeffingen gleichauf – wobei dieser den direkten Vergleich gewonnen hat. „Da steht sehr viel auf dem Spiel“, weiß Goldammer.

Letzteres gilt freilich nicht minder für den Streitrivalen HSG Leinfelden-Echterdingen – in seinem Fall auf der anderen Seite der Tabelle. Als Drittletzter bangt das Filderteam um den Klassenverbleib. Mit den zwei Bonuszählern würden die Echterdingerinnen zu den SF Schwaikheim aufschließen, die an diesem Sonntag ihr nächster Gegner sind (18 Uhr in Schwaikheim).

„Diese Punkte täten uns natürlich gut, um vielleicht etwas gestärkt in den Saisonendspurt zu gehen“, sagt die Echterdinger Spielleiterin Lena Fink. Zu absolvieren sind noch vier Spieltage. Bereits abgeschlagen sind die beiden Schlusslichter HSG Rintheim und HSG Freiburg II. Absteigen müssen aber bis zu vier Mannschaften, abhängig von zwei Faktoren. Zum einen davon, für wie viele baden-württembergischen Teams es aus der dritten Liga eine Etage tiefer geht. Dort sind der TuS Schutterwald und vor allem die HSG St. Leon/Reilingen in Gefahr. Zum anderen davon, wie viele der zwei Aufstiegsrundenteilnehmer aus der eigenen Regionalliga-Staffel den Sprung nach oben schaffen. Und damit wiederum könnte es dann kurios werden.

Am Ende eine kuriose Ironie des Schicksals?

Noch ist es nicht so weit, aber durchaus möglich: Werden die Echterdingerinnen am Ende just der HSG Stuttgart/Metzingen II die Daumen drücken müssen, dass diese für sie zum Retter wird? Es wäre dies wahrlich eine Ironie des Schicksals. Und eine ganz besondere Pointe zu einem Derby, das vor langen fünf Monaten eigentlich gespielt und fertig schien. Doch so kann man sich irren.