Handball-Oberliga: TV Oeffingen – TSV Schmiden: Im Lokalderby – spezielles Trikot, gewöhnliches Ergebnis

Marcel Meyer trifft sieben Mal, doch der TV Oeffingen verliert das Stadtderby.

Die Handballer des TV Oeffingen um den Spielmacher Marcel Meyer verlieren am Samstag das Stadtderby gegen den Nachbarn TSV Schmiden mit 26:28 (14:14).











Die Verantwortlichen des TV Oeffingen haben alles versucht: Sie haben erneut Marco Kolotuschkin aus der Handballrente rekrutiert; sie haben den Studenten Bastian Treiber zurückgeholt; und sie haben speziell für dieses Stadtderby gegen den befreundeten Nachbarn TSV Schmiden einen neuen – dunkelroten – Trikotsatz organisiert. Doch letztlich waren die Mühen vergebens. Die Mannschaft um den Trainer Benjamin Brack wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Oberliga. Am Samstag verlor sie dieses für alle Beteiligten besondere Spiel in der heimischen Sporthalle vor rund 750 Zuschauern mit 26:28 (14:14).