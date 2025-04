Handball-Oberliga: TV Oeffingen, TSV Schmiden: Der TSV hat keine Wahl – ein Sieg ist Pflicht daheim

1 Die Handball-Saison in der Oberliga ist in der entscheidenden Phase. Foto: Archiv dpa

Die Schmidener Handballer spielen gegen das Team der SG Weinstadt. Der TV Oeffingen gastiert in Herrenberg.











Die Handballer des TSV Schmiden haben sich im Aufstiegskampf der Oberliga nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in eine verzwickte Lage gebracht – sie sind auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen. Das ist die schlechte Nachricht für die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak. Die gute Nachricht: Sollte sie am Samstagabend, 20 Uhr, gegen die Gäste der SG Weinstadt mit mehr als zwei Toren Differenz gewinnen, hätten der Tormann Magnus Riegel und seine Mitstreiter den Sprung nach oben am dann finalen Spieltag wieder in den eigenen Händen. „Wir haben keine Wahl, ein Sieg ist Pflicht für uns“, sagt Richard Babjak, der vor dem eigenen Auftritt auch einen Blick zum Ligaprimus TV Neuhausen/Erms werfen wird. Der könnte mit einem Sieg bei der SG Schozach-Bottwartal, Spielbeginn ist 17.30 Uhr, den Aufstieg bereits klarmachen.