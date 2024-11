Handball-Oberliga: TV Oeffingen, TSV Schmiden: Das große Hoffen auf die Wende

1 Robin Paul (mit Ball) und die TVOe-Handballer wollen wieder obenauf sein. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen und des TSV Schmiden treffen sich am Samstag, 20 Uhr, in der Oberliga zum insgesamt fünften Stadtderby. Beim Blick auf die Tabelle scheinen die Rollen klar verteilt.











Link kopiert



Noch keinen Sieg in dieser Saison? Uninteressant. Einstellungsprobleme bei der jüngsten Niederlage? Vergessen. Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle? Verdrängt. Denn jetzt kommt das Stadtderby! Die Handballer des TV Oeffingen um ihren Trainer Benjamin Brack empfangen am Samstagabend, 20 Uhr, in der heimischen Sporthalle den befreundeten Stadtnachbarn TSV Schmiden. Diese Begegnung elektrisiert die Beteiligten schon die gesamte Woche, auf beiden Seiten ist eine große Vorfreude zu spüren. Ja, auch bei den Oeffinger Handballern, obwohl diese in dieser Saison in der Oberliga Württemberg bis dato noch keinen Anlass zu Freudentänzen hatten. Sie stehen am Tabellenende. „Es fehlt nicht viel zu unserem ersten Sieg. Wir müssen das Derby jetzt als Neuanfang sehen. Ich hoffe, dass wir mit einem Sieg die Wende schaffen“, sagt Christoph Keller, der Abteilungsleiter des TV Oeffingen, der am Samstag erneut rund 750 Zuschauer erwartet. Außerdem können Interessierte, die keine Karten mehr bekommen haben, das Spiel vor der Halle auf einer großen Leinwand verfolgen. Die Verkaufshütte ist auch geöffnet, Durst und Hunger können also gestillt werden.