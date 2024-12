Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Von Anfang bis Ende alles unter Kontrolle

1 Ein sicherer Rückhalt und ein präziser Vorlagengeber: Tormann Magnus Riegel vom TSV Schmiden Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden um den erneut glänzend aufgelegten Tormann Magnus Riegel gewinnen ihr Heimspiel am Samstagabend gegen das Team der SG Lauterstein ungefährdet mit 36:22 (20:8) und nähern sich der Tabellenspitze in der Oberliga Württemberg an.











Das vorletzte Spiel dieses Jahres in der Oberliga Württemberg war für den Trainer Benjamin Koch das entspannteste in dieser Saison. Nach rund acht Spielminuten und einer 6:2-Führung für die Handballer des TSV Schmiden war am Samstagabend bereits klar ersichtlich, in welche Richtung es gehen sollte. Die Gäste der SG Lauterstein fanden nach einer schnellen Auszeit nie in diese Begegnung, ihre Leistung war dürftig. Das lag zum einen an ihrer Einfallslosigkeit, das lag zum anderen aber auch an der Spielfreude der Gastgeber, die zur Pause bereits mit 20:8 geführt hatten, am Ende ungefährdet mit 36:22 gewannen. „Das passiert mit uns, wenn wir unsere Chancen reinmachen. Wir haben dieses Spiel von Anfang bis Ende kontrolliert“, sagte der Coach Benjamin Koch.