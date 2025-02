Handball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: Nach dem Spiel zum Vergessen

1 Der TSV-Spielmacher Joey König (mit Ball) wird zuletzt oftmals gestoppt. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen am Sonntag den Tabellenvierten HSG Langenau/Elchingen zum Topspiel der Oberliga. Der Tabellenletzte TV Oeffingen gastiert bereits am Samstag in Bietigheim.











Link kopiert



Die A-Jugendlichen des HSC Schmiden/Oeffingen haben am vergangenen Samstag in der Regionalliga Baden-Württemberg beim TSV Weinsberg mit 39:41 verloren – trotz der 17 Treffer von Lino Klein. Sehr zum Missfallen ihres Trainers Richard Babjak. Doch der Coach musste am selben Tag noch eine zweite Niederlage einstecken. Die Männer des TSV Schmiden verloren in der Oberliga Württemberg ohne ihren Cheftrainer – sein Assistent Benjamin Koch vertrat ihn – bei der SG Schozach-Bottwartal mit 30:36 und zeigten dabei eine schwache Vorstellung. Richard Babjak hat seitdem zwar mit Benjamin Koch gesprochen, nicht aber über das Spiel. „Das vergessen wir einfach“, sagt er. Das Video vom Spiel hat er nur bis zur Halbzeit angeschaut, dann hat er abgeschaltet. Der Blick geht nach vorn. In der Tabelle ist nicht viel passiert, die Schmidener Handballer stehen nach dem 18. Spieltag immer noch auf dem zweiten Rang. Am Sonntag, 17 Uhr, empfangen sie in der heimischen Sporthalle den Tabellenvierten HSG Langenau/Elchingen zum Topspiel der Liga. „Ich habe mit der Mannschaft die Fehler besprochen. Sie ist motiviert, am Sonntag alles besser zu machen“, sagt Richard Babjak.