Handball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: Matthias Fischer wieder in einer Hauptrolle

1 Matthias Fischer vom TSV Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden gastieren am Samstagabend in der Oberliga beim TV Weilstetten, der Ligakonkurrent TV Oeffingen spielt am Sonntag beim TV Flein.











Die Handballer des TSV Schmiden haben nach zwei Niederlagen zuletzt in der Oberliga Württemberg wieder überzeugen können. Die Mannschaft um den Trainer Benjamin Koch gewann am vergangenen Samstag gegen die Gäste des TSV Deizisau mit 33:28. Im Aufgebot hatte auch Matthias Fischer gestanden. Doch der Rückraumakteur spielte bei diesem Heimsieg keine Rolle. Das lag an den Spielsystemen der beiden Teams, in das der 29-Jährige nach Aussage des Trainers nicht gepasst hat. Am Samstagabend (20 Uhr, Längenfeldhalle) gastieren die Schmidener Handballer beim TV Weilstetten, und da ist es wahrscheinlich, dass Matthias Fischer wieder zum Einsatz kommen wird – vielleicht sogar in einer Hauptrolle, wie er sie im TSV-Trikot schon des Öfteren bekleidet hat. „Dieser Gegner wird defensiver agieren, und dann gibt es keinen besseren Spieler als Matthias Fischer“, sagt der Coach Benjamin Koch.