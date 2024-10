Handball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: Die jungen Wilden sollen es richten

1 Die Handballer aus Schmiden und Oeffingen wollen auswärts punkten. Foto: Archiv

Die Handballer des TV Oeffingen gastieren beim SV Leonberg/Eltingen, das Team des TSV Schmiden spielt beim TSV Weinsberg.











Der Schmidener Trainer Benjamin Koch wählte zuletzt eine besondere Form der Spielvorbereitung. Anstatt den Auftritt des nächsten Gegners auf Video anzuschauen, fuhr er am vergangenen Sonntag nach Flein. Dort gastierten die Handballer des TSV Weinsberg, die am nächsten Sonntag, 17.30 Uhr, in der Oberliga Württemberg die Mannschaft des TSV Schmiden empfangen. Er sah den 30:26-Sieg der Gastgeber, und er sah die ungewöhnlich hohe Zahl von 22 Zeitstrafen. Doch neue Erkenntnisse konnte er nicht gewinnen. Trainer Steffen Klett, früher jahrelang beim SV Fellbach aktiv, lässt den Verbund aus Weinsberg immer noch nach bekanntem Muster auftreten: mit einer sehr offensiven Abwehrformation und variantenreichen Spielzügen im Angriff. „Wir müssen die Abwehr knacken, dann haben wir schon etwas gewonnen und sind im Vorteil“, sagt Benjamin Koch.