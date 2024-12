Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Trainerwechsel in Schmiden

1 Benjamin Koch vor seinem letzten Spiel als verantwortlicher Coach bei den Handballern des TSV Schmiden Foto: Maximilian Hamm

Nach dem angekündigten Abschied von Benjamin Brack beim Stadtnachbarn und Ligakonkurrenten TV Oeffingen wird es auch bei den TSV-Handballern eine Veränderung geben: Benjamin Koch zieht sich zurück.











Wenn die Handballer des TSV Schmiden jetzt noch nicht – wie die meisten Konkurrenten in der Oberliga Württemberg – in der Winterpause sind, ist Benjamin Koch dafür verantwortlich. Weil der Coach im Januar in Dänemark bei der Handball-Weltmeisterschaft weilt, haben die Abteilungsvorderen das Heimspiel gegen das Team des TV Weilstetten auf Samstag, 18 Uhr, vorverlegen lassen. Das erste Spiel der Rückrunde wird für Benjamin Koch zugleich das letzte als hauptverantwortlicher Trainer sein. Der 40-Jährige wird sich aus beruflichen Gründen in Raten zurückziehen. Zunächst wird er im neuen Jahr dem neuen Cheftrainer – und seinem aktuellen Co-Trainer Richard Babjak – als Assistent zur Seite stehen; nach dieser Saison wird er sich dann komplett zurückziehen. „Die Mannschaft liegt mir am Herzen, aber der Aufwand ist einfach zu groß. Deshalb werde ich dem TSV nach dieser Runde nicht mehr zur Verfügung stehen können“, sagt Benjamin Koch.