Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Nur der Angriff ist gut

Erst allerbeste Feierstimmung, dann große Ernüchterung: So in etwa dürfte sich Benjamin Koch einen Tag nach seinem 40. Geburtstag gefühlt haben. Während am Freitag beim Trainer der Oberliga-Handballer des TSV Schmiden „alles super war und Spaß gemacht hat“, war am Samstagabend das Gegenteil der Fall: „Heute war es nicht so toll, ich bin traurig und auch ein bisschen geschockt von unserem Abwehrverhalten“, sagte der frustrierte Coach nach der 38:42-Pleite bei der HSG Langenau/Elchingen.