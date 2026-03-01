Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen machen zu viele Fehler und unterliegen beim SV Hohenacker-Neustadt mit 25:27 (12:16).
Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kommen nicht aus ihrem Negativlauf: Die Wildcats unterlagen beim SV Hohenacker/Neustadt 25:27 und kassierten ihre dritte Niederlage in Folge. „Wir rufen nicht das ab, was uns in den Highlight-Spielen gegen Birkenau und Ottenheim gelungen ist“, bedauerte Trainer Frank Gehrmann, der dies im Zusammenhang mit den größer werdenden Personalnöten sieht. Im Spiel fehle die Qualität, weil auch im Training angesichts von derzeit sechs Verletzten die Qualität nicht mehr so hoch sei.