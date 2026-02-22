Handball-Oberliga: Nach der Pause passt beim TSV Schmiden der Schlüssel

Die Handballer des TSV Schmiden um Nick Traub gewinnen am Samstag in der Oberliga beim SV Leonberg/Eltingen mit 38:28 und bestätigen ihre Tabellenführung.
In der ersten Spielhälfte konnten die Handballer des TSV Schmiden sich noch nicht vom gastgebenden Team des SV Leonberg/Eltingen absetzen. Doch das lag am Samstagabend vor allen an ihnen selbst. Die Trefferquote war bis dato noch ausbaufähig gewesen. Nach der Pause zeigte die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak dann aber, wieso sie die Tabelle in der Oberliga anführt. Mit einem starken Abwehrverbund und einer dann auch überzeugenden Angriffsleistung setzte sie sich letztlich souverän mit 38:28 (17:15) durch. „Unsere Defensive hat unglaublich gut funktioniert, und wir hatten in Nick Traub den Schlüssel zum Erfolg“, sagte Richard Babjak. Nick Traub zeigte sowohl in der Abwehr als auch im Angriff (sieben Treffer) eine überzeugende Vorstellung im Trikot des TSV Schmiden.