Handball Oberliga Frauen: Platz drei ist für SVK-Frauen nach Überraschung noch möglich

Einen nicht unbedingt erwarteten, aber hochverdienten 27:23 (12:12)-Heimsieg feierten die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim am Sonntagnachmittag gegen den TuS Ottenheim. Damit eroberte sich das Team von Trainer Hans Jungwirth eindrucksvoll den dritten Tabellenplatz zurück. „Das war ein wirklich gutes und sehr positives Spiel“, zeigte sich der Coach nach der Partie zufrieden. Die Kornwestheimerinnen starteten sehr gut und couragiert in die Begegnung und führten nach fünf Minuten mit 4:0. Die Abwehr stand kompakt, und auch im Angriff lief vieles dank einem schnelle Tempospiel gut. Nach einer Umstellung in der Offensive der Gäste geriet Kornwestheim ins Wanken. Aus einer 5:3-Führung wurde recht plötzlich ein 5:8-Rückstand. „Wir sind mit dieser Umstellung erst gar nicht klargekommen“, bestätigte auch Jungwirth.

Grandioses Comeback nach Babypause Doch das änderte sich. In der 15. Minute erzielte Marina Tinti – nach ihrer langen Babypause erstmals überhaupt wieder auf der Platte – den wichtigen 7:8-Anschlusstreffer. So entwickelte sich bis zur Halbzeit eine enge Partie. Schließlich kämpfte sich die Jungwirth-Sieben zurück und glich die zwischenzeitliche Führung der Gäste wieder aus. Dennoch gelang es nicht, sich abzusetzen, da das Tempospiel ins Stocken geriet und man sich im Positionsangriff zu leicht aus dem Konzept bringen ließ. So ging es mit einem 12:12-Unentschieden in die Pause.

Coach Hans Jungwirth trifft richtige Entscheidungen

In der zweiten Hälfte fanden die Kornwestheimerinnen wieder besser ins Spiel. Vor allem Marina Tinti präsentierte sich in überragender Form. „Sie war wieder super fit, obwohl es ihr erstes Spiel seit langer Zeit war. Das war eine tolle Leistung“, lobte auch Jungwirth. Insgesamt steuerte Tinti fünf Tore bei. bei. Die Energie und der Kampfgeist der Rückkehrerin übertrugen sich auf das gesamte Team. In der 40. Minute führte Kornwestheim mit 17:15. Besonders die beiden Rechtsaußen überzeugten mit starken Leistungen. Auch Kaya Knoll und Amelie Haug, die auf Linksaußen aushalfen, machten ihre Sache gut. Zu Beginn der Schlussphase setzten sich die Gastgeberinnen auf vier Tore ab und bauten mit einem 3:0-Lauf die Führung in der 57. Minute auf 27:21 aus. Der Lohn: Ein verdienter 27:23-Heimsieg in der Sporthalle Ost. „Es war ein tolles Spiel, auch für mich als Coach, da ich gute Entscheidungen treffen konnte“, resümierte Jungwirth.

SVK: Seiler, Piampiano – Tinti (5), A. Haug, Müller, Rück (3), Klisch (2), Heim, Abdij, Knoll (4), Braun (1), Wittauer (3), Stortz (6), N.Haug (3).