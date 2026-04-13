Handball Oberliga Frauen: Platz drei ist für SVK-Frauen nach Überraschung noch möglich

Die Kornwestheimer Handballerinnen freuen sich über 27:23 (12:12) –Sieggegen den TuS Ottenheim und das starke Coemback von Marina Tinti.
Einen nicht unbedingt erwarteten, aber hochverdienten 27:23 (12:12)-Heimsieg feierten die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim am Sonntagnachmittag gegen den TuS Ottenheim. Damit eroberte sich das Team von Trainer Hans Jungwirth eindrucksvoll den dritten Tabellenplatz zurück. „Das war ein wirklich gutes und sehr positives Spiel“, zeigte sich der Coach nach der Partie zufrieden. Die Kornwestheimerinnen starteten sehr gut und couragiert in die Begegnung und führten nach fünf Minuten mit 4:0. Die Abwehr stand kompakt, und auch im Angriff lief vieles dank einem schnelle Tempospiel gut. Nach einer Umstellung in der Offensive der Gäste geriet Kornwestheim ins Wanken. Aus einer 5:3-Führung wurde recht plötzlich ein 5:8-Rückstand. „Wir sind mit dieser Umstellung erst gar nicht klargekommen“, bestätigte auch Jungwirth.