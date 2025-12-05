1 Emma Schweizer und ihre SG H2Ku Herrenberg haben das letzte Spiel vor Weihnachten vor der Brust. Foto: Eibner-Pressefoto/Silas Kunz

Der frischgebackene Herbstmeister der Frauen-Handball-Oberliga, die SG H2Ku Herrenberg peilt im letzten Spiel des Jahres gegen den TSV Heiningen den Sieg an.











Die SG H2Ku Herrenberg steht seit dem vergangenen Samstagabend als Herbstmeister fest. Durch den Sieg in Denkendorf und der späteren Niederlage von Bargau/Bettringen bei der HSG Böblingen/Sindelfingen sind die H2Ku-Frauen nicht mehr vom ersten Rang zu stoßen. Für das Spiel am Samstag um 17:45 Uhr gegen den TSV Heiningen in der heimischen Markweghalle soll dieser Umstand dennoch nicht als Ruhekissen dienen.