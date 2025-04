Handball – Oberliga: Ein „brutal bitterer Abend“

1 Frust pur herrscht beim Steffen Rost und den Deizisauer Handballern. Foto: Herbert Rudel

Handball-Württembergligist TSV Deizisau hat den Klassenverbleib nach der 28:29-Niederlage gegen den TV Weilstetten nicht mehr in der eigenen Hand.











Link kopiert



Stille. Absolute Stille herrschte in der Deizisauer Hermann-Ertinger-Sporthalle nach der Schlusssirene. Und Leere im Kopf. Routiniers wie Yannik Taxis und Nils Kühl lagen auf dem Boden, zogen sich das Trikot über das Gesicht. Trainer Steffen Rost stand ebenfalls desillusioniert da. Zahlreiche eingefleischte Fans wussten überhaupt nicht, wohin mit sich. Nachdem der lautstarke Anhang des TV Weilstetten den 29:28 (15:12)-Erfolg gegen den TSV Deizisau bejubelt hatte, herrschte in der Halle für kurze Zeit Totenstille. Es war der Moment, in dem allen Beteiligten klar war, dass sich das langjährige Aushängeschild des Esslinger Handballkreises womöglich in die Verbandsliga verabschiedet.