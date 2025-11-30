Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Wellenförmige Vorstellung
Linda Leukert (rechts) erzielte fünf Tore für den HC Schmiden/Oeffingen. Foto: Archiv Maximilian Hamm

Das Regionalliga-Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt am Samstag bei den Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 29:24.

Wenn Larissa Bürkle in einem Spiel nur drei Tore erzielt, ist das eine kurze Meldung wert. Die 30-jährige Rückraumspielerin zählt mit rund acht Treffern pro Spiel zu den besten Werferinnen in der Regionalliga. Doch Larissa Bürkle ist für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen nicht nur als Torschützin wertvoll, sondern auch in der Abwehrreihe. Am Samstagabend war ihre Trainerin Anja Itterheim nach dem 29:24-Sieg bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ausgesprochen zufrieden, weil sie in einer „brutal guten Abwehr“ gemeinsam auch mit Maike Kienzlen für den Auswärtserfolg mitverantwortlich zeichnete. Und wenn Larissa Bürkle von einer persönliche Bewacherin begleitet wurde, dann eröffneten sich Räume für ihre Mitspielerinnen, die ja ebenfalls wissen, wo das gegnerische Gehäuse steht. Marleen Gaiser und Linda Leukert waren mit jeweils fünf Treffern diesmal die erfolgreichsten HC-Werferinnen, Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt erzielten am Samstag jeweils vier Tore.

 

Zu Beginn der Begegnung war Anja Itterheim indes noch nicht so sehr zufrieden mit der Vorstellung ihres Teams: „Wir sind etwas holprig reingekommen, und auch später blieb unsere Leistung recht wellenförmig.“ Nach zehn Spielminuten stand es 4:4, dann zogen die Gäste auf 9:4 davon. Doch schon wenig später stand es 9:9. Das Spiel blieb ausgeglichen – bis zu den Schlüsselszenen eine Viertelstunde vor Schluss. Nach einem verwandelten Siebenmeter von Larissa Bürkle führten die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen mit 21:19 und konnten ihren Vorsprung trotz Zeitstrafen für Maike Kienzlen und Jennifer Holthausen auf 23:19 ausbauen. „Anschließend haben wir souverän gespielt“, sagte Anja Itterheim. Zwar kamen die Gastgeberinnen in der heimischen Karl-Frei-Sporthalle in Oftersheim noch einmal auf zwei Treffer heran – 22:24 knapp sieben Minuten vor Schluss –, doch mehr gelang ihnen nicht. Und das lag unbedingt auch an der guten Abwehrarbeit, in der Larissa Bürkle eine Hauptrolle spielte.

Für den Tabellenvierten, der in dieser Saison als einer der wenigen Konkurrenten bereits zehn Spiele absolviert hat, steht nun ein spielfreies Wochenende bevor. Es folgen in diesem Jahr noch zwei Auswärtsaufgaben: am 13. Dezember bei der HSG Leinfelden-Echterdingen und eine Woche später bei der zweiten Vertretung der HSG Freiburg. Zwei weitere Möglichkeiten für die HC-Frauen, sich vor der vierwöchigen Winterpause in der Spitzengruppe der Tabelle festzusetzen.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid – Gaiser (5), Leukert (5), Ehrhardt (4), Kuhrt (4), Bürkle (3/1), Awad (2), Kienzlen (2), Nicola David (1), Haase (1), Epp, Lutz.

 