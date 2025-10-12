Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag gegen den Aufsteiger SF Schwaikheim ohne ihren erkrankten Trainer Sven Bühler mit 31:24.
Für Anja Itterheim war das Heimspiel der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gegen die Sportfreunde aus Schwaikheim am Samstagabend gleich in doppelter Hinsicht ein besonderes. Zum einen wohnt die Co-Trainerin des HC in Schwaikheim und war beim dortigen Klub lange Zeit als Jugendtrainerin aktiv. „Ich glaube, die Hälfte der Spielerinnen, die heute beim Gegner auf dem Feld standen, habe ich mal trainiert“, sagt sie und lacht. Zum anderen war sie quasi über Nacht in die Rolle der Cheftrainerin geschlüpft, weil sich Sven Bühler krank abgemeldet hatte. Umso mehr freute sie sich über den am Ende deutlichen 31:24-Sieg ihres Teams im Rems-Murr-Derby gegen den Aufsteiger.