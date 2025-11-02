Das Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt gegen die Handballerinnen der Neckarsulmer SU II mit 35:34.
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen befinden sich in der Regionalliga mitten in einer Heimspielserie. Nachdem sie zuletzt bereits gegen die Gäste der SF Schwaikheim (31:24) und den Ex-Tabellenführer HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II (24:21) gewonnen hatten, setzten sie sich am Sonntag in der Schmidener Sporthalle auch gegen die Zweitvertretung der Sport-Union Neckarsulm durch – 35:34 (17:15). Doch die Gastgeberinnen taten sich schwer in dieser Begegnung. „Wir hatten den guten Gegner zunächst im Griff, haben uns dann zu Nachlässigkeiten verleiten lassen. Wir haben uns aber zurückgekämpft“, sagte der HC-Trainer Sven Bühler nach dem fünften Saisonsieg im sechsten Spiel.