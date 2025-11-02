HC Schmiden/Oeffingen kassiert rote Karte

Der Coach hatte vor dem Spiel gewarnt vor den beiden Rückraumspielerinnen Rebecca Schäfer und Trixi Hanak, doch die Warnung verpuffte. Die beiden erzielten zusammen 17 Tore für die Gäste und damit die Hälfte aller Treffer für den Verbund der Sport-Union Neckarsulm II. „Wir haben sie leider nicht so in den Griff bekommen, wie ich mir das erhofft hatte“, sagte Sven Bühler. Aufseiten des HC Schmiden/Oeffingen war Larissa Bürkle wieder einmal mit Abstand die Treffsicherste (elf Tore). Linda Leukert sah bereits in der 34. Spielminute nach einem Foulspiel die rote Karte. Kurz vor Schluss mussten die HC-Frauen noch um den Sieg zittern, da aus der vermeintlich sicheren 34:31-Führung in der 57. Spielminute 20 Sekunden vor Schluss nur noch der dann finale Ein-Tore-Vorsprung übrig geblieben ist.