Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

1 Kaja Ehrhardt trifft in Rintheim achtmal für den HC. Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die HC-Handballerinnen gewinnen in der Regionalliga beim Aufsteiger TSV Rintheim deutlich mit 35:20 (18:9).











Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben einen Saisonstart nach Maß hingelegt. Nach dem 35:16-Auftakterfolg gegen die HSG Freiburg II ließen sie am Samstag auch im ersten Auswärtsspiel beim TSV Rintheim nichts anbrennen. Den erneut 35 geworfenen Toren standen diesmal 20 Gegentreffer gegenüber. Lediglich in den ersten knapp 20 Minuten hatten die physisch überlegenen Gastgeberinnen die Partie offen gestaltet. Doch nach dem 8:10-Anschlusstreffer von Kathrin Schubart – mit am Ende sieben Toren, davon vier vom Siebenmeterstrich, Rintheims beste Werferin – sollte dem TSV bis zur Pause nur noch ein Treffer gelingen. Der HC-Verbund hingegen traf noch achtmal und führte so vorentscheidend mit 18:9. „Wir haben uns am Anfang nicht verunsichern lassen. Das war wichtig“, sagt der HC-Trainer Sven Bühler.