Im Schnitte nur sechs bis acht Spielerinnen im Training

Allerdings war die Vorbereitung in den vergangenen beiden Wochen alles andere als optimal. „Wir waren schon froh, wenn wir im Training mal 4:4 spielen konnten“, sagt die Trainerin Anja Itterheim. Urlaub, Verletzungen, Erkrankungen – im Schnitt waren meist nur zwischen sechs und acht Spielerinnen in der Halle. Auch am Samstag werden außer Hanna Hojczyk, die in dieser Saison noch kein Spiel absolviert hat, weiterhin Sara Kuhrt (kehrt wohl erst nach Ostern wieder aufs Spielfeld zurück) und Linda Leukert fehlen. Die Kapitänin hat sich im Spiel beim Tabellenführer HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II vor drei Wochen das Halteband der Kniescheibe lädiert. „Sie muss zwar nicht operiert werden, weil das Band von allein wieder zusammenwächst“, sagt Anja Itterheim, in dieser Saison werde die Allrounderin im Rückraum aber definitiv nicht mehr eingreifen. Obendrein steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kreisläuferin Celina Epp, die am Montag das Training wegen Kniebeschwerden abbrechen musste.