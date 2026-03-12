Die HC-Handballerinnen empfangen an diesem Samstag, 20 Uhr, die HSG Fridingen/Mühlheim in Oeffingen. Linda Leukert fällt für den Rest der Saison aus.
Nicht nur, weil sie nach der 28:30-Niederlage im Hinspiel mit der HSG Fridingen/Mühlheim noch eine Rechnung offen haben, sondern auch, weil sie sich im Kampf um die beiden ersten Plätze, die für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga qualifizieren, keinen Ausrutscher mehr leisten dürfen, ist für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen ein Heimsieg am Samstag Pflicht. Der Anpfiff in der Oeffinger Sporthalle erfolgt um 20 Uhr.