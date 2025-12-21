Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben das Kalenderjahr 2025 mit einem Sieg beendet. Beim Aufsteiger HSG Freiburg II gab es am vergangenen Samstagabend – nach gehörigen Anlaufschwierigkeiten – einen souveränen 30:21-Erfolg. Damit überwintert das Team um das Trainergespann Anja Itterheim/Jürgen Krause nach dem ersten Rückrundenspiel mit 18:6 Punkten hinter der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II (20:4) auf dem zweiten Tabellenplatz. Allerdings haben die HSG Fridingen/Mühlheim und Frisch Auf Göppingen II auf den Plätzen drei und vier ebenfalls erst vier Minuspunkte, jedoch zwei respektive drei Spiele weniger absolviert.

Trotz der Fahrigkeit die Köpfe nicht hängen lassen In der Freiburger Gerhard-Graf-Halle taten sich die Gäste, die kurzfristig auch noch auf die erkrankte Sara Kuhrt verzichten mussten, am Samstag zunächst reichlich schwer. Ein technischer Fehler reihte sich an den anderen. Die Folge: Die Gastgeberinnen, die im Hinspiel bei der 16:35-Niederlage nicht den Hauch einer Chance hatten, führten nach 13 Minuten mit 10:6. „Zum Glück haben wir die Köpfe wegen dieser Fahrigkeit nicht hängen lassen“, sagt Anja Itterheim. Und plötzlich klappte dann ja auch der richtige Schalter um. Die Abwehr leistete starke Arbeit, sodass die Freiburgerinnen in den zweiten 15 Minuten der ersten Hälfte nur noch zu drei Toren kamen. Und auch vorn lief es nun deutlich besser. Mit neun Toren erarbeiteten sich die HC-Spielerinnen eine 15:13-Pausenführung.

Chantal Schmid lässt mehr als 13 Minuten kein Tor zu

An diese Leistung knüpfte der Verbund um die diesmal stark agierende HC-Kapitänin Linda Leukert nahtlos an. Ein 6:0-Lauf in den ersten zwölf Minuten brachte die Vorentscheidung – 21:13. Die heimischen Fans mussten mehr als 13 Minuten warten, ehe Laurie Geis den ersten Treffer für ihr Team nach Wiederanpfiff zum 14:21 erzielte. Maßgeblich Anteil an der Freiburger Torflaute hatte freilich auch Chantal Schmid zwischen den HC-Pfosten, die überragend hielt, wenn sich denn in der Defensive doch einmal eine Lücke auftat.

Im neuen Jahr geht es am 17. Januar gegen den Tabellenletzten weiter

Sieben Minuten vor Schluss führte der HC erstmals mit zehn Toren, am Ende war der 30:21-Sieg mehr als verdient. Auf der Heimfahrt im Bus wurde dieser dann auch ausgiebig mit einer kleinen Weihnachtsfeier mit Punsch und Gebäck gefeiert.

Das erste Spiel im neuen Jahr bestreitet das Team am Samstag, 17. Januar, 20 Uhr, in der Schmidener Sporthalle gegen das Ligaschlusslicht TSV Rintheim.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Vivien David – Bürkle (6/2), Leukert (5/1), Ehrhardt (5), Holthausen (4), Nicola David (4), Gaiser (2), Markovic (2), Kienzlen (1), Lutz (1), Epp, Raiser.