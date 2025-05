Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Mit Kampf und Krampf zum ersten Sieg

1 Silke Lutz (mit Ball) trifft dreimal für die HC-Handballerinnen. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen um die Kreisläuferin Silke Lutz gewinnen am Samstag in Oeffingen gegen die Gäste der DJK Sportfreunde Budenheim mit 27:26 (12:8).











Es waren noch gut 30 Sekunden zu spielen, als die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen bei einer 27:26-Führung in Ballbesitz waren. Was dann geschah, beschreibt ganz gut, wieso die Gastgeberinnen am Samstagabend vor den 350 Zuschauern in der Oeffinger Sporthalle bis zum Schluss um diesen Sieg zittern mussten: Nach einem Missverständnis zwischen Chiara Baur und Hanna Hojczyk flog der Ball ins Seitenaus. Die Gäste der DJK Sportfreunde Budenheim bekamen also die Chance auf den Ausgleich. Doch wiederum Hanna Hojczyk war es dann, die den Gegnerinnen das Spielgerät klaute und ihnen somit keine Chance auf den Torabschluss ließ. Es blieb also letztlich beim Ergebnis von 27:26 nach einem Spiel in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga, das geprägt war von Kampf und Krampf – auf beiden Seiten. „Diese Nervosität ist ganz normal in solchen Aufstiegsspielen“, sagte Sven Bühler, der Trainer der HC-Handballerinnen, sichtlich erleichtert.