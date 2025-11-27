1 Jürgen Krause Foto: Archiv

Er tut es noch einmal. Nachdem Jürgen Krause in der vergangenen Aufstiegsrunde Anja Itterheim schon einmal bei einem Spiel auf der Trainerbank der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen unterstützt hat – seinerzeit fehlte Cheftrainer Sven Bühler aus privaten Gründen – springt er nun wieder in die Bresche, um seine ehemalige Spielerin beim SC Korb (dritte Liga) nach dem Ausstieg von Bühler (wir haben berichtet) zu unterstützen. Diesmal allerdings bis zum Saisonende. Am Samstag im Auswärtsspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen (17 Uhr, Karl-Frei-Sporthalle in Oftersheim) wird der 69-Jährige zwar aus privaten Gründen noch fehlen, er hat in dieser Woche aber schon bei zwei Trainingseinheiten mitgewirkt. „Ich kenne ihn sehr gut und bin froh, dass das geklappt hat“, sagt Anja Itterheim, die den Kontakt auch hergestellt hatte.