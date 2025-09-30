Handball: HC Schmiden/Oeffingen II: Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

In der ersten Juni-Woche sind die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen II in ihre Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga, Staffel 2, gestartet. An diesem Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Schulzentrum Neugereut) geht der Spielbetrieb nun endlich für sie los. Die Aufgabe, die auswärts auf den Trainer Felix Link und seine Entourage wartet, könnte dabei allerdings kaum schwieriger sein. Denn mit der HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See wartet gleich einer von Links Meisterschaftsfavoriten auf die Regionalliga-Reserve des HC. „Da haben wir ein dickes Brett zu bohren“, sagt der 25-Jährige, der in seine dritte Saison als verantwortlicher Trainer geht. Zumal in Sabrina Ademaj (Laufbahn beendet), Nina Beyerle (nach wie vor wegen eines Knorpelschadens noch nicht einsatzfähig) und Torfrau Lena Bürkle (studienbedingt drei Monate im Ausland) drei wichtige Leistungsträgerinnen fehlen.

Emotionale Anführerinnen: Marie Raiser und Lena Ugele War das Spiel des HC in der jüngsten Vergangenheit schon sehr auf Sabrina Ademaj und Nina Beyerle fokussiert, wurde die Verantwortung jetzt auf mehrere Schultern verteilt. Emotionale Anführerinnen sind Marie Raiser und Lena Ugele, die ihre Teamgefährtinnen gut mitreißen, sagt Link. Außerdem hat der Cheftrainer die Abwehrformation geändert, in der Ademaj zuletzt im Innenblock ebenfalls stark eingebunden war. Statt der bisher praktizierten 6:0, spielt das junge HC-Team jetzt vornehmlich eine 5:1-Variante.

Maja Haak überrascht in der Vorbereitung

Überrascht hat den Trainer in der Vorbereitung vor allem die 17-jährige Maja Haak, die noch in der A-Jugend des HSC Schmiden/Oeffingen spielberechtigt ist, aber schon in der vergangenen Runde in der zweiten Garde im Rückraum gespielt hat. „Maja hat wirklich große Fortschritte gemacht und wird sicherlich in dieser Saison mehr Spielanteile bekommen“, sagt Link. „Mit ihr werden wir noch viel Freude haben.“

Gut integriert haben sich aber auch die Zugänge Tarja Weiß, Kira Haase (beide TV Nellingen) sowie Isabella Najder, die noch bei den A-Juniorinnen des TV Altbach spielt, aber ebenfalls mit einem Doppelspielrecht ausgestattet ist. „Wir freuen uns alle, dass es endlich los geht. Es ist eine spannende Liga mit vielen neuen Gegnern“, sagt Felix Link.

Kader und Saisonziel

Kader: Tor:

Aileen Obergfäll, Lena Bürkle, Kim Bauer; Feld: Selina Nossek, Emily Bürkle, Lena Ugele, Nadine Richter (eigene erste Mannschaft), Marlen Pfeiffer, Marlene Faßnacht, Chiara Scherer, Tarja Weiß (TV Nellingen), Annkatrin Ruof, Nina Beyerle, Marina Markovic (HSG Stuttgart/Metzingen; bereits in der vergangenen Runde), Marie Raiser, Maja Haak, Kira Haase (TV Nellingen), Isabella Najder (Doppelspielrecht A-Juniorinnen TV Altbach), Nathalie Jerger, Fiona Paul. Abgänge:

Sabrina Ademaj (Laufbahn beendet), Nina Schedler (Babypause) Trainer: Felix Link (seit 2023) Saisonziel: obere Tabellenhälfte Meisterschaftstipp: HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See, SF Schwaikheim II