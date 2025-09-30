Handball: HC Schmiden/Oeffingen II: Spannende Liga mit vielen neuen Gegnern

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten am Samstag bei der HSG Cannstatt/Münster/MES in die neue Saison.
In der ersten Juni-Woche sind die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen II in ihre Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga, Staffel 2, gestartet. An diesem Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Schulzentrum Neugereut) geht der Spielbetrieb nun endlich für sie los. Die Aufgabe, die auswärts auf den Trainer Felix Link und seine Entourage wartet, könnte dabei allerdings kaum schwieriger sein. Denn mit der HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See wartet gleich einer von Links Meisterschaftsfavoriten auf die Regionalliga-Reserve des HC. „Da haben wir ein dickes Brett zu bohren“, sagt der 25-Jährige, der in seine dritte Saison als verantwortlicher Trainer geht. Zumal in Sabrina Ademaj (Laufbahn beendet), Nina Beyerle (nach wie vor wegen eines Knorpelschadens noch nicht einsatzfähig) und Torfrau Lena Bürkle (studienbedingt drei Monate im Ausland) drei wichtige Leistungsträgerinnen fehlen.