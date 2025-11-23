Es war kein hochklassiges Spiel, das die Zuschauer am Samstagabend in der Schmidener Sporthalle zwischen den gastgebenden Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen und des TuS Steißlingen zu sehen bekommen haben. In Summe 18 technische Fehler aufseiten des HC und gar 22 bei den Gästen ließen manchen Zuschauer enttäuscht zurück. Einzig, dass die Gastgeberinnen nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander am Ende mit 33:24 mal wieder als Siegerinnen vom Feld gingen, stimmten Fans und Spielerinnen gleichermaßen positiv. „Hauptsache gewonnen. Alles andere ist egal“, sagte nach dem Schlusspfiff Marleen Gaiser im Gespräch mit Jürgen Krause treffend. Der 69-Jährige scheint nach dem Ausscheiden von Cheftrainer Sven Bühler als einer der Kandidaten für den Co-Trainer-Posten beim HC gehandelt zu werden. Durchgesickert ist nämlich am Rande des Spiels, dass die bisherige Co-Trainerin Anja Itterheim das Team hauptverantwortlich bis zum Saisonende anleiten soll und nun nach einem Unterstützer gesucht wird.

Nach dem 4:5 zieht der HC auf 9:5 davon Auf dem Spielfeld haben die Gastgeberinnen eine Weile gebraucht, ehe sie sich vom TuS Steißlingen, den sie nun in der Tabelle überholt haben, absetzen konnten. Nach dem 5:4 von Gina Wöhr, mit acht Toren die treffsicherste Werferin der Gäste, setzten sich die HC-Spielerinnen mit einem 5:0-Lauf auf 9:5 ab (22. Spielminute). Beim Stand von 13:7 wurden die Seiten gewechselt.

Vier Minuten nach der Pause ist die Partie entschieden

Nach Wiederanpfiff war die Begegnung dann mit drei Toren nacheinander von Larissa Bürkle, zwei davon vom Siebenmeterstrich, recht schnell entschieden – 16:7 (34.). „Wir sind deutlich besser aus der Pause gekommen als der Gegner“, sagte Anja Itterheim, die sich zudem freute, dass sich ihre Spielerinnen diesmal nicht aus der Ruhe bringen ließen und die taktischen Vorgaben gut umgesetzt haben.

Gelungener Einstand von Vivien David

In den verbleibenden 26 Minuten sahen die Zuschauer dann insgesamt noch 34 Tore – 17 vom HC, 17 vom TuS. Außerdem insgesamt 17 technische Fehler sowie acht Paraden, darunter zwei gehalten Strafwürfe, von Torfrau Vivien David. Die 24-Jährige absolvierte am Samstag ihr zweites Spiel im HC-Trikot und kam in der 40 Minute für Chantal Schmid ins Spiel, die bis dahin sieben Paraden zu Buche stehen hatte. Vivien David, nicht verwandt mit der Rückraumspielerin Nicola David, hatte zuletzt berufs- und verletzungsbedingt eineinhalb Jahre pausiert und davor beim VfL Waiblingen II und beim TV Nellingen gespielt. Der Kontakt zum Regionalligisten kam über den Sportlichen Leiter Sven Zeidler zustande, der auf der Suche nach einem Ersatz für die längerfristig verletzte Michelle Hoffrichter war. „Wir kennen uns gut vom Ortsturnier. Und als Sven mich gefragt hat, habe ich gesagt, dass ich es mal probiere. Die Lust war auf jeden Fall da“, sagt Vivien David, die bereits seit fünf Wochen mittrainiert.

Nächstes Spiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen

Bis zur Weihnachtspause stehen für den HC-Verbund noch drei Begegnungen im Kalender. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag, 17 Uhr, beim badischen Vertreter HG Oftersheim/Schwetzingen statt, der wie der HC sechs Minuspunkte auf dem Konto hat, allerdings bislang zwei Begegnungen weniger absolvierte.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Vivien David – Larissa Bürkle (11/6), Kuhrt (4), Holthausen (4), Awad (4), Leukert (4), Epp (2), Gaiser (2), Nicola David (1), Kienzlen (1), Lutz, Ugele, Markovic.