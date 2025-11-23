Mit 33:24 gewinnen die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstag den TuS Steißlingen. Die neue HC-Torfrau Vivien David überzeugt mit acht Paraden.
Es war kein hochklassiges Spiel, das die Zuschauer am Samstagabend in der Schmidener Sporthalle zwischen den gastgebenden Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen und des TuS Steißlingen zu sehen bekommen haben. In Summe 18 technische Fehler aufseiten des HC und gar 22 bei den Gästen ließen manchen Zuschauer enttäuscht zurück. Einzig, dass die Gastgeberinnen nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander am Ende mit 33:24 mal wieder als Siegerinnen vom Feld gingen, stimmten Fans und Spielerinnen gleichermaßen positiv. „Hauptsache gewonnen. Alles andere ist egal“, sagte nach dem Schlusspfiff Marleen Gaiser im Gespräch mit Jürgen Krause treffend. Der 69-Jährige scheint nach dem Ausscheiden von Cheftrainer Sven Bühler als einer der Kandidaten für den Co-Trainer-Posten beim HC gehandelt zu werden. Durchgesickert ist nämlich am Rande des Spiels, dass die bisherige Co-Trainerin Anja Itterheim das Team hauptverantwortlich bis zum Saisonende anleiten soll und nun nach einem Unterstützer gesucht wird.