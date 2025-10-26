Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II 24:21.
Der Jubel war groß. Mit 24:21 (12:10) haben die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II gewonnen und den Gästen damit die erste Niederlage in dieser noch jungen Saison beigebracht. Ein Sonderlob von HC-Trainer Sven Bühler gab es nach der Schlusssirene für die Torfrau Chantal Schmid, die einen Sahnetag erwischt hatte und unter anderem zwei Strafwürfe parierte. „Das war eine megastarke Leistung von ihr.“