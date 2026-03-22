1 Kann sich die schlechte Leistung ihres Teams in Steißlingen nicht erklären: HC-Trainerin Anja Itterheim Foto: Günter Schmid

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gehen beim TuS Steißlingen mit 18:41 unter.











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„Das war ein Abend zum Vergessen.“ Anja Itterheim redete nach der desolaten Vorstellung der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstag beim TuS Steißlingen nicht lange um den heißen Brei herum. Mit einem 41:18-Kantersieg haben die fünftplatzierten Gastgeberinnen ihre Gäste förmlich aus der Halle geschossen – und damit deren Hoffnungen, zum dritten Mal in Folge die Aufstiegsrunde zur dritten Liga zu erreichen, wieder erheblich gedämpft. Denn mit nun zehn Minuspunkten rangieren die HC-Spielerinnen wieder zwei Zähler hinter der zweitplatzierten HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II auf dem dritten Platz. Allerdings ist noch nicht aller Tage Abend. Am 11. April muss die HSG zum Spitzenreiter FA Göppingen II. Sollte der Klub aus dem Filstal gewinnen, hätte der HC im direkten Duell mit der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II in der Endabrechnung die Nase vorn – vorausgesetzt freilich, er gewinnt selbst seine noch drei zu absolvierenden Partien. Anja Itterheim sieht es indes gelassen. „Mit der Leistung haben wir in der Aufstiegsrunde nichts verloren. Da gehen wir sang- und klanglos unter. So ehrlich muss man sein“, sagte sie.