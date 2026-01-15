1 Michelle Hoffrichter ist nach ihrem Innenbandanriss im Knie wieder voll einsatzfähig. Foto: Günter Schmid

Die HC-Handballerinnen empfangen am Samstag, 20 Uhr, in Schmiden den Regionalliga-Letzten TSV Rintheim, den sie im Hinspiel deutlich besiegt haben.











Link kopiert



Das Hinspiel am zweiten Spieltag dieser Regionalliga-Saison haben die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen beim TSV Rintheim dominiert. 35:20 lautete seinerzeit das Ergebnis. Dass der HC-Verbund im Rückspiel, das an diesem Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Schmiden) ausgetragen wird, der Favorit ist, ist klar. Auch die HC-Trainerin Anja Itterheim spricht im ersten Spiel nach der Weihnachtspause von einem Pflichtsieg. Zumal der Aufsteiger ja in der ersten Saisonhälfte nicht nur gegen den HC das Nachsehen hatte. Mit 1:21 Punkten belegt das Team aus dem Karlsruher Stadtteil den letzten Platz. Lediglich im Duell mit der HSG Freiburg II hat es im letzten Spiel vor Weihnachten beim 25:25 ein kleines Erfolgserlebnis gegeben. Inzwischen hat das neue Kalenderjahr für den TSV, der vor allem bei den Männern auf eine traditionsreiche Vergangenheit schauen kann, schon wieder mit einer Niederlage begonnen. Mit 22:31 unterlag der Verbund am vergangenen Sonntag bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen.